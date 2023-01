CoopVoce è folle, 200GB ancora disponibili fino al 31 gennaio con l'offerta EVO

La conoscenza rispetto ai gestori virtuali è stata approfondita dagli utenti italiani da diverso tempo in questi ultimi anni. Rispetto a prima, periodo in cui si utilizzavano solo i classici gestori che oggi risultano i più blasonati, la visione è cambiata: perché non provare a risparmiare quando lo si può fare avendo ancora più contenuti disponibili? A questa domanda risponde positivamente il celebre gestore virtuale che prende il nome di CoopVoce.

Da quando sono tornate poi le migliori opportunità sul sito ufficiale, sembrano essere arrivati in gran numero tanti nuovi utenti. Tutti quelli che tempo addietro avevano perso il treno, ora sono pronti a riprenderlo per viaggiare velocemente verso risparmio, la qualità e la quantità che questo gestore mette a disposizione. Le EVO si arricchiscono con una nuova proposta inedita. Ricordiamo che si tratta di opportunità basate su una rete affidabile, una delle migliori secondo il parere del pubblico. L’obiettivo sarà quindi quello di mettere i bastoni tra le ruote agli altri gestori mobili, anche quelli più famosi come lo è ad esempio Vodafone. Offrire dei prezzi bassi e tanti contenuti e la prerogativa principale per riuscire in questa grande impresa.

In basso tutte le informazioni che riguardano questa offerta speciale, la quale avrà un periodo di validità limitato nel tempo.

CoopVoce, le grandi offerte di livello si arricchiscono con una new entry: ecco la promozione con 200 giga ma fino al 31 marzo

CoopVoce sta riuscendo pian piano a rialzare le sue sorti, ammaliando sempre più utenti muovi. Le persone stanno di potersi basare su una qualità di rete eccezionale, nonostante si tratti di un gestore virtuale. Il provider questa volta vuole sparare alto e propone infatti un’offerta che addirittura include al suo interno 200 giga di traffico dati in 4G.

Ci sono anche i minuti senza limiti verso tutti con 1000 messaggi. Il prezzo è di 8,90 € ma l’offerta è disponibile solo fino al 31 gennaio.