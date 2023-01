Nonostante molti analisti sostengono che la crisi del 2022 per il caro costi delle bollette gas e luce possa essere superata già nei prossimi mesi, questi primi giorni del 2023 iniziano alla stregua del precedente anno. Molti cittadini, infatti, si troveranno a pagare costi più alti rispetto alle precedenti occasioni, soprattutto per la componente del gas.

Bollette, il primo rincaro dell’anno per il gas

Se le bollette per l’energia elettrica già in questi giorni segnano livelli più bassi sino al 25% per i contribuenti rispetto ai costi di novembre e dicembre, le bollette per il gas hanno ancora un segno positivo per quanto concerne gli aumenti. Gli italiani, in pratica, potrebbero trovarsi a pagare sino al 15% in più rispetto alle fatture inviate durante il periodo natalizio.

Complice anche i consumi legati proprio al periodo natalizio oramai trascorso, in media ogni famiglia italiana potrebbe pagare nel mese di gennaio sino a 150 euro per la componente gas. Questa stima è elaborata dagli analisti sulla base di una famiglia tipo composta da quattro abitanti in una stessa abitazione.

Nel corso del 2023 il Governo Meloni ha stanziato una base di 21 miliardi in legge di bilancio per sterilizzare almeno in parte le componenti aggiuntive che fanno costantemente parte delle bollette legate alle componenti energetiche. Queste risorse che andranno ad impattare sulle componenti extra delle bollette dovrebbero essere utili a coprire il periodo invernale, sino a marzo, quando presumibilmente saranno previste nuove risorse da mettere in campo. Ulteriori novità arriveranno già nel corso delle prossime settimane.