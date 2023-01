Così come è maleducato e irrispettoso per il conducente di un veicolo occupare un’intera zona alla pompa di benzina, lo stesso vale per il conducente di un veicolo elettrico che parcheggia davanti a una stazione di ricarica ma non si collega. Alcuni cittadini cinesi si divertono a “punire” questi utenti maleducati.

A differenza dei normali parcheggi, le stazioni di ricarica sono aree specificamente designate per le persone che hanno bisogno di collegare i loro veicoli elettrici per la manutenzione o la ricarica. È importante lasciare il posto a qualcun altro se non si ha bisogno di collegare il proprio veicolo alla rete. Tuttavia, c’è sempre qualcuno da qualche parte nel mondo che cerca di farla franca.

In Cina qualcuno sta agendo contro queste persone

Ora qualcuno in Cina sta “punendo” questi criminali, dato che questo comportamento viene riscontrato anche dai conducenti Tesla presso i Supercharger, che, come forse saprete, consentono alla stazione di ricarica di interagire direttamente con il veicolo. È sufficiente avvicinarsi al veicolo con la pompa di ricarica per far aprire lo sportello e stabilire una connessione alla rete di ricarica. Se una Tesla viene collegata a un Supercharger, la ricarica inizia automaticamente e al cliente viene addebitata la tariffa anche se la batteria è già al massimo.

Questo “vendicatore” è apparso in Cina (ma alcuni hanno iniziato a farlo anche negli Stati Uniti), penalizzando i trasgressori della ricarica in modo che, in futuro, cerchino una posizione libera piuttosto che occupare illegalmente un Supercharger. Inoltre, Elon Musk ha intenzione di aggiungere il Magic Dock ai suoi Supercharger, rendendoli compatibili con un numero ancora maggiore di veicoli.