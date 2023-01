Sparrow, il nuovo chatGPT batte a mani basse l'intelligenza di OpenAI

Secondo alcune fonti, l’accordo tra Microsoft e OpenAI potrebbe accelerare ulteriormente i piani di Google. Il nuovo chatbot di Google si chiamerà “ Sparrow ” e dovrebbe essere una versione più avanzata di quest’ultimo. La sua particolarità è che per ogni risposta fornita agli utenti, includerà anche le fonti da cui ha tratto le informazioni . Il software si baserà sull’ IA di DeepMind e il modello di linguaggio su Chinchilla , entrambi sviluppati dal laboratorio di Google. Al momento non è noto quando verrà lanciato pubblicamente, ma potrebbe essere presentato al Google I/O 2023. Tuttavia, vista la crescente popolarità di ChatGPT, potrebbero esserci dei cambiamenti nei piani di lancio.

Come sappiamo, Google è preoccupato per il successo di ChatGPT di OpenAI e ha richiamato i suoi fondatori per capire come contrastarlo . Oggi emergono nuovi dettagli riguardo un possibile sviluppo di un chatbot (denominato Sparrow ) da parte del motore di ricerca.

Ci sono anche voci che suggeriscono che Google stia lavorando per migliorare il suo algoritmo di ranking per rendere i risultati delle ricerche più pertinenti, e allo stesso tempo si dice che stia investendo in tecnologie di intelligenza artificiale come il riconoscimento vocale e la traduzione automatica per migliorare l’esperienza degli utenti sui suoi prodotti e servizi.

Tra le altre cose sembra che Google stia valutando di acquisire alcune società che operano nel campo dell’IA e delle tecnologie di apprendimento automatico per rafforzare la sua posizione nel mercato.

Non è ancora chiaro se questi sforzi porteranno a una vera e propria competizione tra i due giganti tecnologici, in ogni caso è certo che l’IA e le tecnologie di apprendimento automatico diventeranno sempre più importanti nei prossimi anni.