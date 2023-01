L’operatore virtuale Rabona Mobile, in vista dell’evento a cui darà il nome in qualità di Title Sponsor, ossia quella che sarà anche la seconda sede del calciomercato invernale a Roma, ha deciso di lanciare una nuova SIM in Edizione Limitata.

Questa nuova SIM è dedicata appositamente a “Il Calciomercato Rabona Mobile“. Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla questione.

Rabona Mobile lancia una nuova SIM

Rabona Mobile sarà il Title sponsor della prima edizione de “Il Calciomercato International Transfer Market”, che si svolgerà a Fiumicino (Roma) il 30 e il 31 Gennaio 2023 presso l’Hotel Hilton Rome Airport. Dal 24 gennaio 2023 è disponibile la nuova SIM “Calciomercato Rabona Mobile” in serie limitata, che sarà distribuita ai nuovi clienti fino alla chiusura del calciomercato, cioè fino al 31 Gennaio 2023.

Rispetto alla classica SIM Rabona, in cui c’è semplicemente il logo dell’operatore, la scheda telefonica dedicata al Calciomercato presenta il logo dell’evento “Il Calciomercato Rabona Mobile“. La SIM in edizione limitata è disponibile online sul sito web dell’operatore virtuale, sull’app Rabona ed è possibile prenotarla presso i rivenditori fisici Rabona dislocati su tutto il territorio nazionale.

Dunque, in questo periodo i nuovi clienti possono sottoscrivere fino al 31 Gennaio 2023, salvo proroghe, una delle offerte tariffarie della gamma Rabona Calciomercato, ossia Calciomercato 50, 100, 150, 250 e Calciomercato Top, tutte con minuti ed SMS illimitati e fino a 300 Giga di traffico dati a partire da 4,99 euro al mese, e ricevere contestualmente anche la SIM in serie limitata. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.