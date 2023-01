Un proiettore FullHD a soli 59 euro, una delle migliori offerte dell’ultimo periodo arriva direttamente da Amazon, terra di conquista sulla quale è facile pensare di riuscire quotidianamente a risparmiare cifre che vanno ben oltre la comprensione.

Proiettore 4K in offerta su Amazon

Lo sconto scellerato di cui vi parliamo oggi riguarda un mini proiettore portatile, soluzione molto economica, che promette discrete prestazioni, tra cui l’upscaling in 4K, con risoluzione nativa in FullHD. Il prodotto è di piccole dimensioni, è pensato per essere utilizzato in mobilità, ma non presenta una batteria ricaricabile, in altre parole dovrà sempre essere collegato fisicamente ad una presa di corrente, per garantirne il corretto funzionamento.

La marca è PVO, il prodotto è realizzato interamente in plastica, con una doppia colorazione arancione + bianco, ed una comoda finitura opaca che non trattiene troppo le impronte, mantenendo inalterata la qualità costruttiva. La connettività è sufficientemente fornita, con porte USB, HDMI, AV e TV, oltretutto il telecomando incluso in confezione per il controllo da remoto.

Il suo punto di forza è chiaramente il prezzo di vendita, ha un costo fisso di soli 59 euro, grazie all'offerta del 15% attualmente attiva su Amazon.