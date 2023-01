Nel corso delle ultime ore il noto operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha rilanciato il suo catalogo di offerte, in particolare, l’operatore ha rinominato le sue offerte Kena Star e, a differenza di quanto fatto finora, ha reintrodotto il costo di attivazione.

Kena Mobile rilancia il suo catalogo di offerte Kena Star

Kena Star è il nuovo catalogo di offerte di rete mobile proposto dal noto operatore telefonico virtuale. In realtà, Kena Mobile sta proponendo più o meno le stesse offerte delle scorse settimane. Stando a quanto riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, però, questa volta l’operatore ha deciso di reintrodurre il costo di attivazione. Questo è stato infatti gratuito fino a poco tempo fa grazie alle ultime promozioni proposte da Kena Mobile.

Le offerte attualmente proposte dall’operatore virtuale hanno quindi ora un costo di attivazione pari a 4,99 euro. L’offerta denominata Kena Dati Promo 300 GB Star, invece, ha un costo di attivazione leggermente più alto delle precedenti, pari cioè a 9,99 euro.

In ogni caso, si tratta sempre di offerte molto convenienti. L’offerta denominata Kena 6,99 130 GB Star, ad esempio, offre ogni mese ben 130 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e ben 500 SMS verso tutti i numeri. Il costo, come suggerito anche dal nome, è di soli 6,99 euro al mese. L’offerta è attivabile da chi richiede la portabilità da Iliad, PosteMobile, Lycamobile, 1Mobile, BT Mobile, BT Etnia Mobile, China Mobile, CoopVoce, Daily Telecom, Digi Mobil, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTmobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia, Wings e Withu.