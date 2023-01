Iliad con la seconda parte di gennaio ha modificato ancora i suoi listini. La migliore occasione del momento per i clienti è ancora una volta la Giga 150. Gli utenti potranno quindi attivare una delle migliori promozioni degli ultimi mesi con un costo standard pari a 9,99 euro e con consumi che prevedono chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti ed anche 150 Giga per navigare in internet con l’ausilio della tecnologia 5G.

Iliad, per il 2023 niente app ufficiale su Android e iPhone

Se le sorprese di Iliad sotto il punto di vista commerciale non mancano e sono sempre di primo rilievo, per quanto concerne i servizi alcuni clienti continuano a nutrire alcune perplessità. Ad esempio, il provider ha scelto ancora una volta di rinunciare ad un servizio per i suoi abbonati: l’app ufficiale.

Ancora per i prossimi mesi, quindi, gli utenti che hanno una SIM di Iliad ancora non potranno effettuare il download dell’app ufficiale sugli smartphone Android e sugli iPhone. Per la gestione del proprio profilo tariffario, quindi, gli abbonati del provider francese dovranno affidarsi, come solito, al sito ufficiale dello stesso provider francese. Non sono annunciati, inoltre, rumors circa il rilascio di un’app nel proseguo di quest’anno.

Il nuovo anno, quindi, presenta uno scenario immutato, uno scenario che colpisce in particolare modo soprattutto gli utenti che hanno uno smartphone Android. C’è da ribadire infatti come da alcuni mesi numerose app parallele che garantivano attraverso i canali del Google Play Store siano scomparse completamente dalla circolazione e non più disponibili.