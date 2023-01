Negli ultimi tempi si sta parlando molto del programma/intelligenza artificiale ChatGPT di OpenAI.

Gli strumenti come questo possono aiutarti ad alleggerire il tuo carico di lavoro scrivendo e-mail e saggi e persino facendo matematica. Usano l’intelligenza artificiale per generare testo o rispondere a domande basate sull’input dell’utente. ChatGPT è un esempio popolare, ma ci sono altri degni di nota.

“In termini di tecniche utilizzate, ChatGPT non è particolarmente innovativo“, ha affermato Yann LeCun, capo scienziato AI di Meta, in una piccola riunione di stampa e dirigenti su Zoom la scorsa settimana.

“Non è niente di rivoluzionario, anche se è così che viene percepito dal pubblico“, ha detto LeCun. Tali sistemi di intelligenza artificiale basati sui dati sono stati costruiti in passato da molte aziende e laboratori di ricerca, ha affermato LeCun. L’idea che OpenAI sia sola nel suo tipo di lavoro è imprecisa, ha affermato.

“OpenAI non è affatto un progresso rispetto allo standard odierno“, ha affermato LeCun. “Non si tratta solo di Google e Meta, ma ci sono una mezza dozzina di startup che sostanzialmente hanno una tecnologia molto simile“, ha aggiunto LeCun. “Non voglio dire che non è preciso, ma è un sapere condiviso, non c’è nessun segreto dietro.”

Un figlio di Google

LeCun ha notato i molti modi in cui ChatGPT, e il programma su cui si basa, GPT-3 di OpenAI, è composto da più pezzi di tecnologia sviluppati nel corso di molti anni da molte parti.

“ChatGPT utilizza architetture Transformer che sono pre-addestrate in questo modo auto-supervisionato“, ha osservato LeCun. “L’apprendimento auto-supervisionato è qualcosa che sostengo da molto tempo, anche prima che esistesse OpenAI“, ha affermato.

“Transformers è un’invenzione di Google“, ha osservato LeCun, riferendosi alla rete neurale linguistica svelata da Google nel 2017, che è diventata la base per una vasta gamma di programmi linguistici, incluso GPT-3.

Il programma di OpenAI ha, inoltre, fatto ampio uso di una tecnica chiamata apprendimento per rinforzo tramite feedback umano, che fa in modo che agenti umani aiutino a classificare l’output della macchina per migliorarlo, proprio come il Page Rank di Google per il web. Questo approccio è stato sperimentato non da OpenAI, ma dall’unità DeepMind di Google, ha affermato.