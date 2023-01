rere cuocu

Ci sono alcuni casi clinici che sorprendono anche i medici più esperti. Uno di questi è stato descritto in uno studio del 2012, in cui un paziente ha raggiunto una frequenza cardiaca di 600 battiti al minuto, 300 sopra il limite teorico.

Frequenza cardiaca: lo strano caso dell’uomo tetraplegico

Tutto è cominciato quando un uomo tetraplegico di 57 anni è stato portato in ospedale perché si lamentava di vertigini e pressione al petto. Dopo un esame preliminare e alcuni accorgimenti medici, è stato ricoverato. Durante il terzo giorno di degenza, ha avuto diversi episodi di dolori al petto e tachiaritmia (frequenza cardiaca elevata e ritmo anormale), e proprio in uno di questi episodi la frequenza cardiaca del paziente è salita a 600 bpm per circa 20 secondi.

Dopo questo episodio straordinario, il battito è sceso a 300 bpm per poi tornare normale. Il paziente è stato dimesso dall’ospedale dopo alcune settimane e ha continuato a ricevere cure mediche ambulatoriali per gestire la sua patologia. L’accaduto ha superato le aspettative dei medici e perfino un record precedente di 480 bpm. Una ricerca nella letteratura medica ha rilevato un caso clinico di un audiologo danese, Ole Bentzen, morto mentre rideva guardando un film nel 1989, quando la sua frequenza cardiaca è stata segnalata tra 250 e 500 battiti al minuto.

Gli esperti hanno anche notato che il paziente aveva una storia di problemi cardiovascolari e che era stato sottoposto a diversi interventi chirurgici, tra cui un bypass coronarico. Questo ha probabilmente contribuito alla sua elevata frequenza cardiaca.

La fibrillazione atriale è una patologia comune che si verifica quando le cellule del muscolo cardiaco si contraggono in modo irregolare e non in sincronia causando un aumento della frequenza del cuore e un’irregolarità del ritmo. Questa è spesso associata a malattie cardiovascolari, come l’aterosclerosi e l’ipertensione, ed è più comune negli anziani.