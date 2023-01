Il piano 1 GB Italia di Open Fiber consentirà di incrementare la qualità della connessione di molte realtà sul nostro territorio, creando nuove opportunità legate alla modernizzazione delle attività quotidiane dei cittadini e delle imprese che vivono in quei territori.

La maggior parte di queste aree sono paesaggistiche o di grande pregio ma soggette a spopolamento. Potranno rinascere e ospitare fasce di popolazione che lavorano in smart working e rivalutati sia dai cittadini che dagli imprenditori. Il direttore del CNIT Nicola Blefari e Piero Castoldi, docente dell’Università Sant’Anna di Pisa e membro del CNIT fanno il punto con il CorCom sulle opportunità che si aprono a seguito della gara da 3,4 miliardi per le infrastrutture a banda ultralarga. Gara in cui Open Fiber si è aggiudicata la maggior parte dei lotti.

Un aggiornamento gradito

Il piano 1 Giga Italia prevede di fornire agli utenti delle zone meno collegate la possibilità di avere accesso ad almeno 1 Gb/s in download e almeno 200 Mb/s in upload. E i due esperti sono convinti che avrà un impatto a catena anche su altri ambiti: “Tutti i nuovi servizi di rete a carattere innovativo, oltre al semplice telelavoro, troveranno piena implementazione anche nelle aree bianche, come la telemedicina e in generale tutti quei servizi che si arricchiscono in presenza attraverso la comunicazione multimediale e in tempo reale”.

Per adesso però sono ancora poche le persone che possono accedere alla tecnologia FTTH. Si tratta di una tecnologia che ti permette di raggiungere velocità altissime rispetto a quello a cui sei abituato con l’ADSL o la fibra da 100 MB.