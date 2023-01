Apple AirPods Pro 2 con cancellazione rumore, 50 euro di SCONTO su Amazon

Quando si ha un ecosistema Apple, si punta ad avere davvero tutto nel proprio arsenale. Dopo lo smartphone, magari il tablet ed anche il computer, ecco che l’oggetto che arriva in soccorso di ogni appassionato corrisponde alle cuffie del celebre colosso del mondo dell’elettronica. Stiamo parlando degli AirPods, auricolari di altissimo livello che sono arrivati ormai alla loro seconda edizione per il modello Pro.

Questa volta Amazon propone proprio l’ultima versione delle cuffie top di gamma del colosso di Cupertino, le quali arrivano con un sensibile sconto rispetto agli Store Apple sul territorio. Grazie allo sconto del 17% che corrisponde addirittura a 50 €, il prezzo degli AirPods Pro di seconda generazione tocca i 249 €, davvero una soluzione eccezionale se si pensa al prezzo originario di 299 €. Per far le vostre dovrete solo completare l’acquisto sul sito ufficiale di Amazon.

Tra le caratteristiche principali di questi auricolari ci sono vere e proprie chicche. C’è la cancellazione attiva del rumore che consente di estraniarsi dal mondo esterno ascoltando la propria musica con la massima qualità, magari anche quando siete in aereo non ascoltando chi c’è intorno.

Esiste poi anche la modalità trasparenza adattiva, la quale, nonostante le cuffie indossate, vi consentirà di ascoltare limpidamente i suoni provenienti dall’esterno come se non le aveste all’orecchio. Il prezzo quindi è giustificato, il prodotto va solo aggiunto al carrello.