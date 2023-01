Già da diverso tempo Vodafone ha dato la possibilità di acquistare in comode rate una delle ultime console da gaming di ultima generazione di casa Sony e di Microsoft, ovvero la nuova PlayStation 5 e le nuove Xbox Series X/S. Ora l’operatore telefonico italiano sta ancora dando questa fantastica possibilità.

Vodafone, ancora acquistabili a rate le nuove console da gaming di ultima generazione

Oltre alle sue ricche offerte di rete mobile, l’operatore telefonico rosso propone anche delle promozioni di rilievo. Da qualche tempo, ad esempio, Vodafone ha dato la possibilità di acquistare a rate una delle nuove console di ultima generazione. Ora, come anche riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, l’operatore ha deciso di continuare a dare questa possibilità.

Nello specifico, potranno acquistare a rata la nuova PlayStation 5 o le nuove Xbox Series X/S sia chi è già cliente di Vodafone con un’offerta di rete fissa attiva sia tutti i nuovi clienti che attiveranno un’offerta di rete fissa. Gli interessati potranno quindi acquistare queste nuove console da gaming tramite la modalità denominata Flexy Pay con attivazione del finanziamento Compass.

In particolare, per acquistare la nuova PlayStation 5 Digital Edition si dovrà pagare un importo 53,59 euro. Saranno inoltre inclusi il videogioco God of War Ragnarok e 2 card da 35 euro. È disponibile anche la PlayStation 5 classica sempre con God of War Ragnarok e con 2 card da 35 euro a 57,99 euro. In entrambi i casi, le rate sono 12.

Gli interessati potranno acquistare a rate con Vodafone anche le console di casa Microsoft. Nello specifico, si potrà acquistare Xbox Series X ad un prezzo di 26,99 euro al mese. Per acquistare Xbox Series S si dovrà pagare un costo di 44,99 euro al mese. Anche qui le rate complessive da pagare sono 12.