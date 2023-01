L’operatore virtuale Very Mobile ha recentemente lanciato un nuovo programma gratuito denominato Giga Green con il quale è possibile utilizzare i Giga consumati durante il mese per sostenere i cosiddetti “progetti green”.

Inoltre è anche possibile ottenere gratuitamente vantaggi in partnership con altre aziende. Questo nuovo programma Very Mobile è disponibile dal 19 Gennaio 2023, direttamente nell’app dell’operatore. Scopriamo maggiori informazioni.

Very Mobile lancia il programma Giga Green

Come spiega l’operatore nella sezione di supporto Pianeta Very, il nuovo programma Giga Green consente, in modo gratuito, di utilizzare i Giga consumati ogni mese per sostenere progetti per la tutela ambientale in Italia, dalla pulizia di spiagge e fondali alla riforestazione di aree colpite da calamità.

Inoltre, con questo nuova programma, il cliente può anche ottenere diversi vantaggi in partnership, come per esempio 30 minuti gratis su una corsa in monopattino elettrico con Bit Mobility, con proposte che riguardano ad esempio mobilità, accessori, viaggi e benessere. Per partecipare a queste iniziative, innanzitutto bisogna accedere alla sezione “Giga Green” presente sull’app Very Mobile.

A questo punto, dopo aver visualizzato un mini tutorial, cliccando sul tasto “Continua” è possibile accettarne le condizioni e l’utilizzo dei propri dati di contatto. Nell’ambito del programma, i Giga consumati dal cliente vengono denominati appunto “Giga Green”. I Giga Green sono validi fino al 31 Dicembre 2023. Per scoprire maggiori dettagli vi invitiamo a visitare il sito ufficiale dell’operatore.