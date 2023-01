Telecamera in OFFERTA a 26 euro su Amazon, niente più paura dei ladri

Una telecamera per sorvegliare i propri ambienti interni: questo è quanto offerto oggi da Amazon ad un prezzo strepitoso. Grazie allo sconto del 23%, la telecamera in questione costa solo 26,90 €, soluzione da portare subito a casa.

Una telecamera per scongiurare qualsiasi tipo di rischio o semplicemente per controllare l’ambiente, su Amazon ecco la TP-Link a 26,90 euro

Un dispositivo di altissimo livello nonostante il prezzo non sia di quelli alti sonanti: si tratta di una telecamera Wi-Fi da interno proposta dal celebre marchio TP-Link. Facente parte della gamma Tapo, questa soluzione consente di poter beneficiare di svariate caratteristiche tecniche. Innanzitutto si tratta di una videocamera di sorveglianza dotata di una risoluzione pari a 3MP, sufficienti per poter sostenere anche la visione notturna. Inoltre l’audio è bidirezionale, nel senso che si potrà ascoltare l’audio ambientale oltre che riprodurlo direttamente dal proprio dispositivo mobile verso chi si ritrova davanti alla telecamera. Il prezzo è di soli 26,90 € grazie allo sconto del 23%. Per portare a termine l’acquisto, bisogna semplicemente completarlo aggiungendolo al carrello.

Questo tipo di dispositivi viene utilizzato prettamente per il controllo degli ambienti interni, soprattutto in casa. Potrebbe trattarsi di un’ottima soluzione per monitorare il sonno del proprio bambino o semplicemente per tenere d’occhio gli animali domestici quando ci si allontana dal proprio appartamento.

Ricordiamo inoltre che la telecamera in questione che viene venduto da Amazon per funzionare al meglio necessita il download di un’applicazione dedicata, la quale è architettata in maniera ineccepibile. Dopo l’acquisto, tutti gli utenti sanno benissimo di avere a disposizione un periodo di reso utile di 30 giorni oltre che è un periodo di garanzia di due anni.