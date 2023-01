Smartwatch TicWatch a prezzo BOMBA, solo 20 euro su Amazon

Un’offerta clamorosa che potrebbe incuriosir e quelli che da sempre ci vanno dietro, riguarda oggi uno smartwatch. Il TicWatch GTH arriva in offerta a soli 20,99 € grazie allo sconto del 48%. Al suo interno le principali caratteristiche che lo rendono dunque un vero e proprio best buy per chi ha voglia di un wearable.

Uno smartwatch molto richiesto questa volta arriva a prezzo di saldo su Amazon: è il TicWatch GTH, costa solo 20 euro al pubblico

Le caratteristiche di questo dispositivo lasciano davvero a bocca aperta, visto che il prezzo molto vantaggioso. Lo smartwatch di TicWatch che costa solo 20,99 € grazie allo sconto del 48%, include al suo interno specifiche tecniche di livello e funzionalità molto ricercate. Tra queste c’è il monitoraggio della temperatura della pelle in modo da capire 24 ore su 24 potenziali problemi riguardanti il proprio corpo.

Ovviamente riesce anche a misurare l’ossigeno all’interno del sangue tenendo monitorati tutti i livelli in maniera smart grazie ai sensori che sono integrati al suo interno. Il livello di saturazione di ossigeno viene monitorato accendendo diverse luci LED che vanno ad illuminare i vasi sanguigni del polso.

Inoltre durante la giornata vi ispira al movimento, facendomi notare la vostra sedentarietà o magari proponendovi ben 14 modalità di allenamento direttamente dal vostro polso. La frequenza respiratoria poi è un’altra caratteristica utilissima che viene monitorata direttamente dal dispositivo, in grado di identificare i cambiamenti di salute.

Ricordiamo inoltre che è resistente all’acqua e che quindi ci si può nuotare senza alcun tipo di problema. Il periodo di reso utile una volta acquistato l’oggetto, come Amazon permette sempre, è di 30 giorni. La garanzia sarà invece valida per un periodo di due anni. Per acquistare l’oggetto, bisogna completare adesso l’acquisto.