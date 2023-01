Nelle ultime ore l’operatore virtuale PosteMobile ha deciso di prorogare per la nona volta consecutiva la propria offerta denominata 300% Digital a soli 8,99 euro al mese.

In precedenza, come data di scadenza per 300% Digital, nel sito ufficiale dell’operatore veniva indicato il 22 Gennaio 2023, ora viene indicata la data del 5 marzo 2023.

PosteMobile proroga nuovamente la 300% Digital

PosteMobile si rivolge a tutti i suoi nuovi clienti, sia con nuovo numero che in portabilità. In ogni caso, per effettuarne l’attivazione è necessario utilizzare il sito ufficiale dell’operatore, dove è possibile scegliere tra acquisto online o con ricontatto telefonico. Vi ricordo che comprende ogni mese 300 Giga di traffico internet mobile, con una velocità massima di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Inoltre, è prevista anche una tariffa a consumo per effettuare chiamate e inviare SMS, nello specifico a 18 centesimi di euro per ogni minuto di chiamata e per ogni messaggio inviato. Ancora adesso, il costo dell’offerta è pari come detto a 8,99 euro al mese, in promozione invece che a 9,99 euro mensili. Per quanto riguarda invece il metodo di pagamento, il rinnovo mensile viene addebitato sul credito residuo della SIM, prima al momento dell’attivazione e poi ogni mese.

Per attivare questa offerta, come in precedenza è previsto un costo complessivo di 20 euro per la nuova SIM ricaricabile, composto da 10 euro di costo di attivazione una tantum e 10 euro di credito telefonico incluso. Per scoprire nel dettaglio questa o altre offerte vi invitiamo a visitare il sito ufficiale dell’operatore.