L’offerta WindTre Young 5G è dedicata a tutti i nuovi clienti di età compresa tra i 18 e i 30 anni che desiderano ricevere ben 100 GB di traffico dati a meno di 10,00 euro al mese.

Il gestore permette di richiedere l’offerta tramite modalità differenti. I nuovi clienti possono effettuare l’acquisto della SIM nei punti vendita abilitati o accedere al sito ufficiale e procedere con l’acquisto online con spedizione gratuita della SIM. Inoltre, è possibile prenotare la SIM online e ritirarla in negozio.

Offerta WindTre Young 5G: minuti, SMS e Giga a soli 9,99 euro al mese!

L’offerta WindTre Young 5G è disponibile a un costo di soli 9,99 euro al mese ma soltanto i clienti di età massima 30 anni hanno la possibilità di richiederne l’attivazione. Ogni mese sarà sufficiente sostenere il costo indicato per poter usufruire di minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile. La spesa dovrà essere sostenuta tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.

I clienti under 30 hanno a disposizione anche una seconda offerta: la WindTre Young + 5G. Il costo dell’offerta è di 12,99 euro al mese e include: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile. La tariffa in questione è disponibile soltanto in versione Easy Pay e quindi con addebito automatico del costo di rinnovo su una delle modalità di pagamento sopraindicate.

Alle offerte è possibile anche abbinare l’acquisto di uno smartphone a rate. I clienti possono scegliere tra i vari dispositivi presenti in listino così da sostenere delle rate extra accorpate al costo di rinnovo della tariffa. Si ricorda che soltanto l’offerta WindTre Di Più FULL 5G permette di ricevere uno smartphone Xiaomi Redmi Note 5G gratuitamente. In questo caso i clienti dovranno sostenere soltanto una spesa di 14,99 euro al mese per poter ricevere lo smartphone e usufruire di minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.