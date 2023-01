Le lampadine LED sono un accessorio ideale per iniziare a risparmiare al massimo sui propri consumi energetici, riuscendo così ad abbattere i costi della bolletta, con un risparmio unico nel proprio genere. In questi giorni è disponibile una promo molto interessante, che permette di acquistare i modelli Philips, ad un prezzo assolutamente inedito.

Scoprite quali sono i nuovi codici sconto Amazon, ed anche le offerte più speciali del momento, correndo subito ad iscrivervi gratuitamente al canale Telegram dedicato, dove troverete i prezzi più bassi disponibili su Amazon e tutte le migliori occasioni del periodo.

Lampadine LED in promozione, ecco gli sconti

Acquistare una lampadina LED è fare un piacere a sé stessi, infatti sono prodotti che permettono di raggiungere una potenza equivalente molto elevata, senza consumare tanto quanto una classica lampadina alogena. Il modello in offerta in questo periodo è composto da un set di 2 pezzi con attacco E27, con potenza equivalente di 75 watt, non dimmerabile ed emissione di luce bianca calda. La classe energetica E è comunque indicativa, poiché il risparmio rispetto agli standard a cui siamo abituati è ugualmente elevato.

Lo sconto applicato da Amazon è notevole, basti pensare che infatti originariamente il prodotto ha un costo di 14,49 euro, ma grazie alla promozione che vede ridurre la spesa del 31% rispetto al listino, l’utente finale andrà a spendere solamente 9,99 euro (ricordate essere il set da 2, quindi in un certo senso 5 euro a lampadina). Eccovi il link per l’acquisto.

Il quantitativo di scorte disponibili è estremamente limitato, per questo motivo consigliamo, come al solito del resto, di affrettare la scelta.