Gli iPhone SE potrebbero non avere seguito. L’ultimo modello è stato rilasciato da Apple nel 2022 e, stando alle indiscrezioni emerse in rete, una nuova versione non sarà presentata nel corso del 2023. Apple, in realtà, potrebbe non avere intenzione di aggiornare la linea con il lancio di nuovi dispositivi. I melafonini “low cost” potrebbero essere del tutto rimpiazzati dalle versioni standard delle nuove generazioni di iPhone.

Apple cambia strategia e dice addio agli iPhone SE!

Nell’autunno 2023 assisteremo al lancio degli iPhone 15, quattro dispositivi aggiornati dal punto di vista estetico e non solo. Ogni modello accoglierà novità molto interessanti, la maggior parte delle quali sono state anticipate dalle notizie fornite da analisti e leaker. Nello stesso periodo Apple potrebbe essere pronta a lanciare anche il suo primo visore per la realtà aumentata e virtuale. Non mancheranno, inoltre, le nuove versioni di Apple Watch, anche se il modello Ultra potrebbe essere aggiornato soltanto nel 2024.

Le indiscrezioni trapelate fino ad ora hanno delineato chiaramente quelle che saranno le mosse del colosso durante tutto l’anno permettendo di notare l’assenza di riferimenti a uno degli iPhone più apprezzati dal pubblico.

Apple potrebbe non rilasciare alcun iPhone SE. Il dispositivo più economico tra quelli proposti dall’azienda è anche il più apprezzato dal pubblico per via delle ottime prestazioni e del design compatto e pratico. Purtroppo, però, l’azienda potrebbe mettere da parte la serie per soffermarsi esclusivamente sugli iPhone di nuova generazione.

Un modello di iPhone SE 4 era stato ipotizzato da alcune fonti, che ritenevano avrebbe avuto un design molto simile a quello di iPhone XR. Non sappiamo in realtà quali sono le intenzioni dell’azienda ma il tempo offrirà sicuramente maggiori conferme.