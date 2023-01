Nuove occasioni in casa Euronics, la corrente campagna promozionale riesce a far sognare i consumatori con una serie di ottimi prezzi bassi, su cui gli utenti possono fare affidamento, nell’idea comunque di avere il massimo con il minimo sforzo.

Il rapporto qualità/prezzo è assolutamente conveniente per tutti, i prezzi sono bassissimi sulla maggior parte dei prodotti in commercio, con la possibilità di affidarsi ai negozi fisici dislocati sull’intero territorio nazionale, ma non il più classico sito ufficiale, sul quale sarebbe possibile trovare anche altre offerte ugualmente interessanti.

Euronics, le occasioni che nessuno si aspettava

Con euronics non si scherza, ogni giorno gli utenti possono accedere ad alcuni dei migliori prezzi in circolazione, riuscendo in altromodo a risparmiare al massimo delle proprie possibilità. Questo potrebbe essere il caso dell’ottimo smartphone Apple di ultima generazione, stiamo ovviamente parlando di iPhone 14, che può essere acquistato a soli 949 euro, considerando la versione che presenta 128GB di ROM.

Sempre restando nel mondo Apple, è possibile puntare anche leggermente più in alto, con la presenza di iPhone 14 Plus, raggiungibile da tutti con l’acquisto di 1099 euro. Coloro che invece vogliono uno smartphone Android decisamente più economico, potranno affidarsi a Motorola, con i modelli Moto G42 e Moto G22, entrambi in offerta a meno di 200 euro, oppure a TCL 405, il cui prezzo finale è di soli 99 euro.

Le occasioni disponibili da Euronics non terminano assolutamente qui, per questo motivo consigliamo caldamente di aprire le pagine sul sito.