Esselunga fa sognare i consumatori con una bellissima campagna promozionale che proietta gli sconti verso l’Olimpo della rivendita di elettronica, i prezzi sono estremamente bassi e convenienti, con una splendida possibilità di risparmio.

Gli acquisti, come sempre accade nel momento in cui parliamo di Esselunga, possono essere completati in esclusiva assoluta solamente nei negozi fisici, ricordiamo infatti che tutti i prodotti sono disponibili solamente recandosi personalmente presso un punto vendita, e non il sito ufficiale dell’azienda stessa.

Esselunga, tantissime occasioni per tutti

Le offerte di Esselunga aprono le porte dei negozi agli utenti che vogliono acquistare la tecnologia, cercando comunque di risparmiare il più possibile, tra gli innumerevoli prodotti in promozione si possono trovare smartphone altrettanto interessanti, come il Galaxy A13 di casa Samsung.

Il modello in questione presenta alcuni punti di forza da non perdere di vista, come l’ampio display, una batteria da ben 5000mAh, che garantisce una usabilità nella settimana molto elevata senza dove ricorrere alla presa a muro, passando anche per il comparto fotografico, caratterizzato da 4 sensori differenti, con il principale che raggiunge addirittura 50 megapixel. Tutto questo è possibile acquistarlo con un esborso di soli 135 euro, un prezzo di assoluto rispetto, se considerate comunque le prestazioni offerte.

In alternativa si possono acquistare anche accessori elettronici, come il Motorola Moto XT220, cuffie a padiglione che presentano un prezzo di soli 19,74 euro. Non mancano anche altri prodotti di grande qualità, per i quali consigliamo di aprire le pagine del volantino.