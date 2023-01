Energia illimitata, il trucco che fa risparmiare sulla bolletta è gratis per tutti

Il problema della carenza di energia e della conseguente crisi che sta arrivando visto che le bollette sono aumentate a dismisura, sta portando gli italiani a cercare dei metodi alternativi. In tutto il mondo le risorse cominciano a scarseggiare è proprio per questo motivo la guerra in Ucraina non fa altro che mettere ancora più in risalto tale problematica che quindi evidenzia una mancanza di risorse in primis.

Molto spesso si parla di come si può ottenere un po’ di energia senza dover pagare quella elettrica, magari raccogliendola da fonti esterne e poi tramutandola in quella che serve in casa. Ovviamente tante notizie sul web non risultano altro che fuorvianti e soprattutto fake sotto ogni punto di vista, per cui bisogna basarsi solo su fonti verificate. Sembra che ultimamente una nuova scoperta sia stata in grado di fornire qualche speranza in più in merito. Più nel dettaglio potrebbe trattarsi di un fenomeno fisico di cui tutti già in passato parlavano in abbondanza.

Energia senza limiti grazie alla fusione nucleare, come funziona e qual è la percentuale di possibilità

Da diverso tempo si sta parlando insistentemente di nuovi passi avanti per quanto riguarda lo sviluppo della fusione nucleare, fenomeno fisico che sarebbe in grado di sviluppare energia in quantità. Chiaramente l’applicazione pratica di questo fenomeno non è attualmente possibile da mettere in atto, ma potrebbero esserci delle grandi novità nei prossimi anni. Sembrerebbe essere necessario un particolare combustibile grande come una pallina da tennis in grado di riuscire a fornire energia ad un’abitazione per oltre 100 anni.

Per ora queste sono solo delle ipotesi, ma se volete energia senza limiti gratis basta un piccolo investimento. Dovreste acquistare un generatore di ultima generazione, il quale è ricaricabile anche mediante i pannelli solari. Ci sono svariate tipologie di generatori di questo tipo, i quali possono alimentare anche dei piccoli elettrodomestici in casa.