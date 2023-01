Come rilevare se i tuoi messaggi WhatsApp vengono spiati? Esiste un modo che ti consente di vedere se un intruso sta accedendo alle tue conversazioni tramite WhatsApp Web. Per accedere a questa funzione, vai al menu delle impostazioni dell’app sul tuo telefono, apri l’opzione WhatsApp Web e verrà visualizzato un elenco di computer che ti mostreranno le sessioni aperte attive.

Questi log contengono le informazioni sul computer su cui è stata avviata la sessione corrente, il tipo di browser, la posizione geografica e, soprattutto, la data e l’ora in cui è avvenuto l’ultimo accesso.

Questo ti permette di controllare due cose. In primo luogo, puoi vedere se ci sono sessioni aperte sospette sul tuo account WhatsApp e, in secondo luogo, se qualcuno ha effettuato l’accesso alla sessione aperta sul tuo computer quando non eri loggato. Puoi anche verificarlo dal tuo smartphone quando sei fuori casa.

Come bloccare l’accesso degli intrusi?

In caso di connessione sospetta, si consiglia di disconnettersi direttamente dal telefono. Non è possibile disconnettersi da un computer specifico e lasciare aperte le altre sessioni del browser, ma ciò che puoi fare è “Esci da tutte le sessioni” sul browser in cui hai effettuato l’accesso al tuo account WhatsApp.

Poiché è estremamente facile accedere a WhatsApp semplicemente scansionando un codice QR, ti consigliamo di disconnetterti sempre prima di uscire dalla pagina per motivi di sicurezza. Inoltre, puoi accedere regolarmente alla tua cronologia delle connessioni e chiudere tutte le sessioni per impedire ad altri di accedere e leggere le tue chat.