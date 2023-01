L’intelligenza artificiale OpenAI chiamata ChatGPT non è esattamente nuova: è una versione aggiornata di GPT-3, in circolazione dal 2020, rilasciato per ricevere feedback e migliorare la sicurezza e la funzionalità del chatbot. Entro cinque giorni dal suo lancio, il numero di utenti aveva superato il milione.

I social media sono stati inondati di video e spiegazioni su come funziona. A differenza delle iterazioni precedenti, ChatGPT ricorda ciò che gli utenti gli hanno detto in passato. Molti pensano che potrebbe addirittura rendere Google obsoleto.

Crea animazioni 3D con ChatGPT e componi musica

Un uso molto più impressionante delle capacità di codifica delle immagini di ChatGPT si traduce in un’animazione 3D, anche se con un piccolo aiuto da parte di un programmatore. Il canale YouTube MarbleScience ha chiesto a ChatGPT di scrivere il codice per una biglia che rimbalza sul pavimento, utilizzando la popolare libreria Javascript “three.js”, che è un framework 3D gratuito e open source per gli sviluppatori.

Il codice fornito da ChatGPT era imperfetto, in quanto la pallina si muoveva verso l’alto in modo da non rimbalzare mai, ma con una semplice aggiunta di alcuni accorgimenti, il problema si è risolto.

Per richieste semplici, il codice ChatGPT spesso funziona correttamente senza modifiche. Per una programmazione più complessa, la progettazione assistita sembra fornire i migliori risultati al momento

Il musicista Ramzoid ha condiviso su YouTube la sua esperienza nell’utilizzo di ChatGPT per fare musica, passando attraverso diverse iterazioni mentre l’IA creava progressioni di accordi, tracce di batteria, melodie e testi. Con un notevole aiuto da parte dell’esperto, Ramzoid è riuscito a trasformarlo in una bella melodia pop.