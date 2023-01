Asteroidi, trovato un nuovo modo per salvarsi dal loro attacco

La ricerca condotta dalla Curtin University ha voluto approfondire lo studio sulla resistenza di un antico asteroide fatto di macerie rocciose, rivelando scoperte significative che potrebbero contribuire a salvare il pianeta.

Asteroidi: da dove viene Itokawa?

Il team internazionale ha studiato tre particelle di polvere raccolte dalla superficie di Itokawa, un antico asteroide dalle dimensioni paragonabili a quelle del Ponte di Brooklyn.

I risultati hanno dimostrato come l’asteroide sia molto difficile da distruggere ed abbia una notevole resistenza alle collisioni, oltre ad essere antico quasi quanto il sistema solare stesso. Il prof. Nick Timms ha spiegato che la durabilità di questi asteroidi era finora sconosciuta, mettendo a dura prova la capacità di progettare strategie di difesa in caso di collisione con la Terra. Gli scienziati, tuttavia, sostengono che queste informazioni possono essere utilizzate a nostro vantaggio, ad esempio, utilizzando un’onda d’urto di un’esplosione nucleare per spingere l’asteroide fuori rotta, ma senza distruggerlo.