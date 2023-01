Anche se manca davvero molto tempo alla presentazione dei nuovi Apple iPhone 15 Pro le indiscrezioni non mancano e nelle ultime ore ne sono arrivate delle nuove.

Dopo aver parlato della possibilità di vedere la porta USB C e la Dynamic Island su tutti i modelli, è arrivato finalmente il momento di dare uno sguardo al design. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple iPhone 15 Pro: arrivano nuove indiscrezioni

A dirci qualcosa in merito è il leaker ShrimpApplePro, considerato affidabile ma non di certo infallibile. Secondo lui, il design dei prossimi smartphone Apple cambierà rispetto ai modelli passati, ma sarà utilizzato ancora il Ceramic Shield per proteggere il vetro. Per quanto riguarda i modelli Pro, le cornici del display saranno più sottili e i bordi saranno invece curvi, a differenza degli attuali modelli che invece presentano bordi totalmente piatti.

Lo schermo rimarrà invece piatto, e dunque il design finale dovrebbe essere una via di mezzo tra i modelli più recenti e modelli più vecchi, come iPhone 11 o iPhone XR: 9to5Mac parla di un design molto simile a iPhone 5C, che appunto aveva lo schermo piatto e bordi arrotondati. Per i modelli base, ShrimpApplePro parla di cornici del display praticamente invariate, ma bordi curvi come i modelli Pro. Attualmente è abbastanza difficile farsi un’idea del design, per cui aspettiamo dei render per capire come effettivamente saranno i prossimi iPhone 15.

Infine, il leaker si sbilancia sul display: la dimensione dello schermo rimarrà invariate per tutti e quattro i modelli di iPhone 15, e tutti e quattro supporteranno la Dynamic Island che già abbiamo imparato a conoscere con gli attuali iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. Ovviamente, come anticipato precedentemente, manca ancora diverso tempo. Non ci resta che attendere per scoprire maggiori dettagli.