Allucigenia, ecco com'era fatto il verme marino ormai estinto

Gli scienziati che hanno scoperto per la prima volta l’Hallucigenia, un verme marino estinto che visse circa 508 milioni di anni fa, si sono trovati di fronte a un problema: non riuscivano a distinguere la parte anteriore da quella posteriore dell’animale. Nel 1977, il paleontologo britannico Simon Conway Morris aveva descritto l’Hallucigenia come un essere con sette paia di zampe che sporgevano verso il basso e sette paia di tentacoli con la punta rivolta verso l’alto. Tuttavia, successivamente gli esperti hanno scoperto che quelle che Morris aveva descritto come zampe erano in realtà spine appuntite, mentre i “tentacoli” erano le gambe dell’Hallucigenia.

Questo esemplare apparteneva al gruppo degli panartropodi ed era grande quanto un dito. Successivamente, gli scienziati hanno scoperto che si trattava dell’antenato di diversi gruppi di organismi viventi, tra cui i vermi di velluto, i tardigradi e gli artropodi.

Ma insomma, qual era la testa? Gli scienziati hanno utilizzato la microscopia per scoprire che si trovava sull’estremità più lunga del corpo, poiché vi era una bocca e due occhi. Dunque, questa scoperta oggi ci ricorda l’importanza di continuare a esplorare e studiare i nostri oceani, poiché potrebbero esserci ancora molte specie sconosciute da scoprire.