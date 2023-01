L’operatore WindTre ha recentemente portato in TV la proposta multiservizio che ha l’obiettivo di semplificare la vita delle persone attraverso una gestione facile, trasparente e al giusto prezzo di tutte le utenze della casa.

Ad arricchire l’offerta, anche il meglio dello streaming e le soluzioni per la protezione della vita digitale. Scopriamo insieme maggiori dettagli a riguardo.

WindTre: nuovo spot per promuovere le proprie offerte

Attraverso il nuovo spot a 30”, in onda dal 16 gennaio 2023, viene raccontata questa trasformazione che parte proprio dall’insegna illuminata di un negozio WindTre e, passando in volo su una città che si ‘accende’, arriva fino a un palazzo dove, di casa in casa, si dispiega l’intera offerta multiservizio. Parla infatti di calore del gas per una coppia di amici che sta cucinando, una nuova luce per una bambina nella sua cameretta, l’intrattenimento di Netflix per una famiglia e la connessione in Fibra veloce e sicura per due giovani gamers.

Il claim di chiusura ‘bello essere WindTre’ consolida il posizionamento valoriale dell’azienda, con al centro una tecnologia sempre più integrata oltre che accogliente e inclusiva. Valori sottolineati da una comunicazione incentrata sulla vicinanza e sul ‘company purpose’ di eliminare qualsiasi distanza tra le persone attraverso soluzioni semplici, trasparenti e comode, e all’assistenza sul territorio dei punti vendita dell’operatore.

Per navigare in 5G occorre avere un’offerta abilitata e un dispositivo 5G abilitato alla rete WindTre ed essere nelle aree coperte dal 5G. L’attivazione del servizio 5G per l’offerta Junior+ 5G Easy Pay varia in funzione dei tempi tecnici di sistema. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.