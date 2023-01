L’operatore virtuale Very Mobile ha recentemente lanciato un nuovo spot televisivo per Very Cool 2 con protagonista ancora Zlatan Ibrahimović. Questa volta a scatenarsi in balli e passi di danza sono i clienti Very.

Quest’ultimi si accodano al popolare calciatore svedese sulle note dell’ormai celebre “Very Cool”. Nel finale, Ibrahimović si accorge di essere seguito e lancia un coro Very insieme alla folla festante. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Very Mobile lancia il nuovo spot per Very Cool 2

Al centro dello spot, in onda su tutte le emittenti nazionali dal 15 gennaio 2023, l’offerta da 150 Giga al costo di 7,99 euro al mese. Quest’ultima comprende minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga al mese di traffico internet mobile con velocità massima in 4G fino a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload a 7,99 euro al mese. In Roaming UE il limite è di 7,30 Giga al mese per tutto il 2023.

Fabio Ariolli ha commentato: “In Very Cool 2 abbiamo voluto mettere al centro dello spot i clienti Very per ringraziarli ancora una volta di averci scelto. Alla base della campagna pubblicitaria ci sono i valori di autenticità, semplicità e popolarità che contraddistinguono il brand, rappresentati perfettamente da Zlatan Ibrahimović“.

Lo spot, firmato dall’agenzia FCB Partners, è diretto da Marco Bellone e Giovanni Consonni, la produzione è affidata ad Alto Verbano. Vi ricordo che questa non è l’unica offerta attualmente attivabile, visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire tutte le altre.