Le piattaforme di streaming offrono sempre tantissimi film e serie TV da guardare da soli o in compagnia. Data la mole di contenuti e di servizi disponibili, scegliere non è mai facile e può rivelarsi un’impresa particolarmente difficile. Il team di JustWatch ha creato una soluzione per aiutare gli utenti a navigare tra la vasta quantità di contenuti disponibili su piattaforme di streaming come Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, SKY e Paramount+. Basandosi sull’indice di gradimento degli utenti e sull’attività di visione, è stato possibile creato la classifica TOP 10 dei migliori film e serie TV attualmente disponibili su queste piattaforme. Il periodo preso in considerazione è quello compreso tra il 16 e il 22 gennaio 2023. Non sai cosa guardare stasera in streaming? Scopri le Top 10 dei film e delle serie TV più amati dagli Italiani TOP 10 – Film in streaming The Menu Lamborghini: L’uomo dietro la leggenda The Pale Blue Eye – I delitti di West Point Glass Onion – Knives Out Bullet Train Amsterdam Mystic River Top Gun: Maverick Jung_E The Batman TOP 10 – Serie TV in streaming The Last of Us Mercoledì The White Lotus Hunters Alice in Borderland Tulsa King Caleidoscopio The Bear Yellowstone House of the Dragon

La TOP 10 dei film da vedere assolutamente ha in prima posizione The Menu. La pellicola diretto da Mark Mylod ci porta nel locale del famoso chef Julian Slowik, specializzato in gastronomia molecolare. Lo chef ha preparato un menù molto particolare, fatto di portate tanto deliziose quanto mortali.

La classifica TOP 10 dedicata alle serie TV vede il trionfo di The Last of Us. La serie è creata da Craig Mazin e Neil Druckmann basandosi sull’omonimo videogioco del 2013. I protagonisti del viaggio attraverso un mondo colpito dalla pandemia sono Pedro Pascal e Bella Ramsey.