SIM fortunate da migliaia di euro, ecco le schede che possono valere una fortuna

In giro per il mondo sono tanti i motivi per cui i collezionisti si affannano a ricercare un determinato oggetto. Abbiamo visto francobolli, oggetti che raffigurano segni specifici di alcune città o magari monete e banconote, ma non finisce qui. Non tutti sanno che anche il mondo della telefonia è interessato da tale tipo di passione, soprattutto quando si tratta delle schede SIM.

Proprio in base ai numeri che compongono il numero di telefono che gli viene associato, le schede possono valere anche una piccola fortuna. Il tutto è dato dal susseguirsi di alcune cifre all’interno del numero stesso, il quale diverrà quindi particolarmente semplice da ricordare.

Schede SIM fortunate dal valore inestimabile, eccone alcune che potrebbero portare una piccola fortuna ai proprietari

Molto spesso i collezionisti si spingono oltre quelli che sono i canoni più battuti in assoluto nel loro mondo. Infatti non tutti sanno che una scheda SIM potrebbe valere molto, indipendentemente da quanto vecchia essa sia. Bisogna pensare che diversi numeri di telefono sono stati venduti durante gli anni passati a prezzi stratosferici, magari anche durante alcune asta benefiche in favore della ricerca sul cancro.

Non si tratterebbe in questo caso della prima volta se doveste trovare a rivendere una vostra scheda telefonica, la quale magari presenta un numero molto particolare al suo interno. Basta infatti che una o due cifre si ripetano per più volte nello stesso numero, etichettandolo quindi come ricercato dai collezionisti. Prendiamo in esame il fantomatico numero (che magari veramente esiste) che segue: 333.43.43.433. Si tratterà di un numero estremamente valido alla causa dei collezionisti. Questi infatti sarebbero pronti a pagarlo anche migliaia di euro, come hai visto durante alcune aste benefiche che hanno venduto numeri di telefono del genere anche a 8000 €. State quindi molto attenti, dal momento che cambiare numero non potrebbe risultare mai così comodo e proficuo.