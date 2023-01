Per il 30esimo anniversario della Twingo, Renault ha invitatp il pubblico ad immaginare una concept car. Per questo la casa ha lanciato una campagna che servirà a definire lo stile delle prossime auto che arriveranno in futuro.

Il brand darà vita al progetto prescelto entro la fine del primo semestre. E tutti avranno una possibilità poiché non è necessario sapere come disegnare per partecipare. Grazie all’intelligenza artificiale, tutto ciò che devi fare è trovare la parola chiave giusta.

L’operazione si svolgerà tra il 1 febbraio e il 31 marzo, periodo durante il quale il pubblico è invitato a creare un nuovo tipo di Twingo grazie a piattaforme digitali come MidJournay, Stable Diffusion e Dall E, in grado di creare immagini dal testo.

L’originale e attuale Twingo è un’auto agile, compatta ed economica che incarna perfettamente il concetto Renault di “auto da vivere” (voitures à vivre in francese).

Nessun limite all’immaginazione

Per sottoporre il tuo progetto non devi far altro che selezionare delle parole chiave e postare il frutto della tua fantasia su una di queste piattaforme con l’hashtag #ReinventTwingo.

Per dare un’idea di ciò che è possibile, Renault ha rilasciato alcuni esempi piuttosto stravaganti di Twingo volanti, che viaggiano sott’acqua, nello spazio e persino camper.

Con questa iniziativa, Renault diventa la prima casa automobilistica a combinare intelligenza artificiale e umana nella progettazione di una show car.

“Volevamo onorare l’iconica Twingo dando a tutti l’opportunità di partecipare al processo creativo. Presenteremo la prima show car prodotta con intelligenza artificiale e umana, generata direttamente dai progetti che riceviamo”, ha dichiarato Arnaud Belloni, direttore marketing globale dell’azienda francese.