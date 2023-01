Piccolo speaker bluetooth al META' prezzo su Amazon, lo sconto è clamoroso

Acquistare una cassa bluetooth è quello che fanno tutti le prime volte che decidono di portare a termine una qualsiasi compera sul web. I siti e-commerce si prestano molto nel proporre soluzioni del genere, soprattutto quando si tratta di Amazon che questa volta ha un prezzo strepitoso. C’è infatti disponibile una cassa bluetooth con le migliori tecnologie ad un prezzo estremamente basso. Chiaramente si tratta di un dispositivo di discreta qualità, nulla di estremamente top, ma una soluzione che per il prezzo che mostra ha certamente tanto da offrire.

Il prezzo consiste in 29,99 € ma grazie al coupon di 15 € che dovrete applicare direttamente su Amazon, avrete la possibilità di pagarlo 14,99 €, esattamente la metà del prezzo. Per portare a casa lo speaker, dovrete solo completare l’acquisto su Amazon.

Direttamente dal nostro canale Telegram ufficiale potete acquistare ogni giorno il meglio, il tutto scegliendolo. Per entrare basta cliccare qui.

Direttamente su Amazon uno speaker Bluetooth clamoroso, solo 14,99 € grazie al coupon

Oltre al prezzo stratosferico di soli 14,99 €, questo speaker è provvisto di ogni tipo di caratteristica vantaggiosa per chi ama la musica.

Le dimensioni sono estremamente ridotte, con la possibilità di applicare la cassa all’interno della doccia. Lo speaker in realtà può essere portato ovunque, visto che è in grado di essere ricaricato con il suo cavo USB. Inoltre è provvisto anche di una ventosa per il fissaggio esterno magari su una parete, su un vetro o su una qualsiasi superficie. Questo speaker arriva con svariate caratteristiche, tra le quali la presenza del Bluetooth 5.0 che lo rende compatibile per tutti i dispositivi di ultima generazione. La connessione risulta istantanea ma soprattutto stabile, in grado di tenere anche a distanze considerevoli. Inoltre al suo interno sono incorporate delle luci LED con sette colori diversi che permettono di fare molta più scena durante la riproduzione di un qualsiasi brano musicale.