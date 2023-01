Panico in casa Samsung: la società ha fatto sì che alcune unità Galaxy S23 raggiungessero i clienti prima del lancio ufficiale e, di conseguenza, ci sono state una serie di unboxing sui social media, inclusi alcuni video.

Il Galaxy S23 sarà svelato ufficialmente tra una settimana, il 1 febbraio 2023. Tuttavia alcuni venditori hanno già iniziato a vendere lo smartphone. Un utente di Twitter con il soprannome @edwards uh è stato in grado di ottenere un Galaxy S23 Ultra, in particolare in Nicaragua, e non ci ha pensato due volte a mostrarlo in un video.

Samsung ha riprogettato la confezione per questa nuova generazione. La confezione dell’S23 ora mostra il design del dispositivo contenuto piuttosto che un enorme “S23” accanto al nome dello smartphone, come nelle edizioni precedenti. Non sarà presente il caricabatterie ancora una volta, quindi gli utenti dovranno acquistarlo separatamente. Inoltre, l’S23 supporterà solo la ricarica wireless da 10 W.

Fotocamera e nuovo design

Il Galaxy S23 Ultra sembra molto simile al Galaxy S22 Ultra quando @edwards estrae per la prima volta il telefono dalla confezione. Per questo motivo, sarà difficile distinguere a prima vista tra i due dispositivi. Sebbene Samsung abbia comunque apportato piccole modifiche.

Le fotocamere posteriori sono ora leggermente più grandi. Ma soprattutto, sono ben delimitate grazie alle cornici argentate attorno a ciascun sensore. Samsung sceglie anche un design leggermente più piatto, che riduce la curvatura laterale del pannello. Di conseguenza, lo smartphone potrebbe essere meno sicuro nella mano. Ma dovrebbe piacere a chi non ama gli schermi molto curvi.

Inoltre, sono state condivise diverse foto scattate direttamente dallo smartphone. Possiamo chiaramente osservare che Samsung ha notevolmente migliorato lo zoom. Sul Galaxy S22 Ultra, una foto scattata a 30X sarà all’incirca della stessa qualità di una scattata a 20X.