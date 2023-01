Un uomo della Carolina del Nord che brandiva un coltello ha cercato di falciare i pedoni con un trattore rubato prima di guidare la polizia in un selvaggio inseguimento per diversi chilometri, secondo quanto riportato dalla centrale di polizia del posto.

La polizia ha detto di aver ricevuto una chiamata che segnalava un “trattore guidato in modo irregolare” e che inseguiva intenzionalmente persone in un parcheggio di Boone. L’autista ha colpito diverse auto, un cassonetto e persino una chiesa, ha detto il capo Andy Le Beau.

Il video dell’inseguimento mostra almeno diverse auto delle forze dell’ordine che inseguono un trattore John Deere mentre devia lungo una strada cittadina, oltrepassa un segnale di stop e si dirige verso l’incrocio con la Route 421.

Almeno 8 auto della polizia con lampeggianti si sono fiondate nell’inseguimento nel tentativo di fermare il mezzo agricolo, ma il trattore ha continuato a sfrecciare attraverso diversi incroci.

Inseguimento a folle velocità

La cosa “divertente” è che l’inseguimento è proseguito alla velocità di 30 km/h, ha riferito Watauga Online. “Il trattore rubato era gestito da una persona che conosciamo molto bene, il signor Ronnie Hicks“, ha detto Le Beau.

Gli ufficiali hanno cercato di fermare Hicks mentre si dirigeva verso il traffico in arrivo, ma il dispositivo di sgonfiaggio dei pneumatici non poteva competere con il John Deere.

Hicks ha quindi intenzionalmente speronato un’auto della polizia di Boone, sostiene La Beau, prima di svoltare in direzione della scuola elementare della città.

“Determinato a non lasciarlo arrivare così lontano“, La Beau ha dato ai suoi ufficiali il via libera per sparare alla gomma anteriore del trattore. Hicks è stato in grado di continuare a guidare per diversi chilometri senza la gomma anteriore, ma alla fine si è fermato su una strada privata, hanno detto i poliziotti.

“Sig. Hicks poi è saltato giù dal trattore e brandiva un coltello“, ha detto La Beau. Un agente ha usato un Taser, ha preso in custodia Hicks e ha posto fine all’inseguimento.