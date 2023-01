Bridgerton è stata una delle serie tv più popolari di Netflix. Fin dal suo arrivo sulla piattaforma, la serie targata Shonda Rhimes e basata sui romanzi di Julia Quinn è riuscita a colpire il cuore del pubblico. Ora siamo già arrivati alla seconda stagione che ha visto come protagonisti Anthony Bridgerton e Kate Sharma. Dopo l’enorme successo, è stato già annunciato l’arrivo della terza stagione e le riprese sono già iniziate. Si pensava dunque che la terza stagione sarebbe arrivata quanto prima, ma a quanto pare tarderà ad arrivare.

Bridgerton 3, la nuova stagione tarderà ad arrivare per Shonda Rhimes

A quanto pare i fan di Bridgerton dovranno attendere ancora del tempo prima di vedere arrivare ufficialmente su Netflix la terza stagione. Questo, secondo quanto è emerso sul sito The Mail on Sunday tramite una fonte anonima, sarebbe da attribuire a Shonda Rhimes.

Stando a quanto è emerso infatti, sembra che alla showrunner non sia piaciuta la trama svolta fino ad ora in Bridgerton 3. La Rhimes sembra infatti che non sia stata soddisfatta di quanto fatto finora, dato che per lei era necessario un maggior divertimento. Onde per cui le riprese hanno subito un ritardo, che si rifletterà sull’arrivo di Bridgerton 3 su Netflix. Ecco qui di seguito quanto è stato riportato sul sito:

“Le riprese sono state ritardate perché la creatrice non era soddisfatta della regia e della direzione che avrebbe preso lo show. È stato detto che ci voleva più divertimento, quindi sono stati fatti alcuni cambiamenti, il che ovviamente significa ritardi nella produzione. Una cosa è certa, però, il team di produzione vuole creare un’ottima stagione per i fan di Bridgerton in modo che si divertano tanto quanto hanno fatto in passato. Ci sono alcuni elementi di cui Shonda [Rhimes] non è contenta, quindi vuole cambiarli. Era preoccupata soprattutto perché la trama era diventata molto cupa.”