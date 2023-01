Nell’ultimo periodo l’operatore arancione WINDTRE sta decisamente premendo sull’acceleratore per quanto riguarda la soddisfazione dei propri utenti. Nonostante la sua offerta per il piano casa da 33,99 euro mensili potrebbe sembrare agli utenti costosa, in realtà scopriamo che non lo è affatto.

In questa cifra è infatti incluso il piano Standard di Netflix e l’abbonamento a 12 mesi ad Amazon Prime. Dunque, a conti fatti, questa offerta è davvero super, specialmente se ci accostiamo il fatto che la super fibra arriva alla straordinaria velocità di 2,5 gigabit al secondo. Scopriamo di seguito anche le offerte mobile.

WindTre, le imperdibili offerte per il mobile

Seguono sulla stessa lunghezza d’onda anche le offerte per lo smartphone, consultabili anche sul sito ufficiale. È possibile trovare diverse opzioni a partire da 7,99 euro. Uno degli elementi che favorisce la scelta in tal caso è il fatto che potete fare affidamento su piani che si adattano alle vostre esigenze.

La scelta che sta ottenendo maggiori riscontri positivi è senza ombra di dubbio quella da 9,99 euro al mese, dove sono inclusi minuti ed SMS illimitati con 100 Giga internet in 5G e il Priority Pass. Quest’ultimo è un ottimo servizio dell’operatore che antepone il tuo accesso ad internet a quello di schede con altri operatori. Risulta provvidenziale quando ci troviamo in situazioni affollate dove è presente un ampio traffico di rete.

Infine, un altro servizio da menzionare è sicuramente il “don’t call me“, il quale mette un blocco definitivo a tutte le chiamate indesiderate che provengono dai call center e servizi del genere.