Nel corso di queste settimane sul web si rincorrono numerose notizie relative agli aggiornamenti di WhatsApp. Gli sviluppatori della piattaforma di messaggistica istantanea sono particolarmente attivi da mesi e stanno mettendo a punto soluzioni inedite per il servizio. Una novità che sta stuzzicando non poco la fantasia del pubblico è quella dei messaggi che scompaiono.

WhatsApp, i messaggi fantasma: una riforma per la privacy

Come riferito nei giorni scorsi dai sempre ben informati leaker di WABetaInfo, a breve gli utenti di WhatsApp potranno beneficiare dei “messaggio a tempo”, ossia di “messaggi fantasma” che saranno eliminati in maniera automatica dalla chat di un eventuale destinatario poco dopo il loro invio da parte di un mittente. Gli utenti potranno inviare i messaggi fantasma attraverso un apposito tasto posizionato direttamente vicino a quello dell’invio tradizionale.

Questa novità del servizio di messaggistica, che ricalca un po’ i tool di altre piattaforme come Instagram Direct vuole assicurare ovviamente una maggiore riservatezza alle conversazioni.

Sempre in nome della privacy, inoltre, gli sviluppatori di WhatsApp hanno anche in programma altre modifiche per l’attuale assetto della chat. Ad esempio, con i messaggi fantasma sarà del tutto vietata la possibilità di effettuare screenshot alle conversazioni, eliminando quindi la possibilità di condividere informazioni di una chat con terze persone.

I leaker già hanno dato notizie circa la sperimentazione in fase beta di queste novità. In base a quelli che saranno i tempi per il roll out, WhatsApp rilascerà aggiornamenti a riguardo sia per gli iPhone che per i device Android.