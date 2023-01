Visori notturni e termici, ecco quali scegliere in base alla luce a disposizione

I visori notturni e termici sono dispositivi progettati per consentire la visione di oggetti in condizioni di scarsa o nulla visibilità. Mentre il nostro occhio funziona come una telecamera, i visori utilizzano sensori per rilevare e amplificare la radiazione luminosa o percepire la radiazione termica.

Visori notturni e termici: le differenze tra i due dispositivi

I visori notturni, noti anche come Night Vision Goggles (NVG) o amplificatori di luminosità, fungono come una normale videocamera o come il nostro occhio, amplificando anche le minime quantità di radiazione luminosa. Tuttavia, essendo simili per funzionamento all’occhio umano, hanno limiti fondamentali come l’impossibilità di funzionare in assenza di fonti luminose e l’essere abbagliati in caso di troppa luminosità.

I sistemi di percezione della radiazione termica, noti come termovisori, invece, utilizzano la radiazione infrarossa emessa dai corpi per creare un’immagine termica. Questi sistemi sono più complessi e costosi rispetto agli amplificatori di luminosità, ma sono in grado di funzionare anche in condizioni di totale assenza di luce e non sono influenzati dalla luminosità esterna. Inoltre, i termovisori possono rilevare la temperatura dei corpi e creare immagini termiche attraverso la radiazione infrarossa, rendendoli utili per molte applicazioni, tra cui la ricerca e salvataggio, la navigazione marittima, la sicurezza e la sorveglianza.