L’operatore telefonico virtuale Rabona Mobile ha da poco aggiornato il suo catalogo di offerte. Nel corso delle ultime ore, in particolare, l’operatore ha reso disponibile tutta una nuova gamma di offerte. Si tratta della gamma denominata Calciomercato ed include offerte di rete mobile a basso costo e con tanti giga per navigare.

Rabona Mobile, arrivano le nuove offerte low cost Calciomercato

Rabona Mobile ha lanciato una nuova serie di offerte mobile davvero convenienti. Come già accennato, si tratta della nuova serie Calciomercato. Come già detto, include tante offerte (quattro per la precisione) con tanti minuti, SMS e giga per navigare.

Rabona Calciomercato 50

Questa offerta è la più conveniente proposta dall’operatore. In particolare, ad un prezzo di soli 4,99 euro al mese, l’offerta include minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati con connettività 4G.

Rabona Calciomercato 100

La seconda offerta proposta da Rabona Mobile ha un costo leggermente superiore pari a 5,99 euro. Offre nello specifico ben 100 GB di traffico dati con connettività 4G e sempre minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti.

Rabona Calciomercato 150 e 250

Queste due offerte proposte da Rabona includono una grande quantità di traffico dati pari rispettivamente a 150 e 250 GB sempre con connettività 4G. Sono sempre inclusi minuti ed SMS senza limiti ad un costo rispettivamente di 6,99 euro e 8,99 euro.

Rabona Calciomercato Top

Questa è l’offerta mobile proposta da Rabona che include una quantità stratosferica di giga per navigare. L’offerta include infatti addirittura 300 GB di traffico dati e sempre minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. Il costo in questo caso è di 9,99 euro al mese.