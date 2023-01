Oppo Enco Air2 sono auricolari true wireless in stile Apple Airpods classiche, ma in vendita ad un prezzo decisamente ridotto rispetto alle acerrime rivali, infatti possono essere acquistate su Amazon spendendo anche meno di 40 euro, ma solo per poco tempo.

Amazon, l’offerta su Oppo Enco Air2

Lo stile, come anticipato del resto, ricorda moltissimo le Apple Airpods, queste Enco Air2 puntano fortissimo sull’ergonomia, promettendo difatti una indossabilità migliorata rispetto alla precedente generazione, con comandi touch per il controllo della riproduzione, ed una autonomia in grado di raggiungere anche 24 ore di utilizzo.

La connessione è possibile con qualsiasi dispositivo in commercio, avviene tramite bluetooth 5.2, entro 10 metri dal ricevitore, è presente una minima cancellazione del rumore, anche se non di livello eccessivo, con certificazione IPX4 per la protezione da schizzi d’acqua e polvere.

Il listino originario era di 69 euro, grazie tuttavia alle recenti offerte disponibili su Amazon, gli utenti possono pensare di acquistarle a soli 39 euro, con una riduzione pari al 43% (CLICCATE QUI). Disponibili solamente in colorazione bianca, sono corredate da una comodissima e piccola custodia per il trasporto, impreziosita da una buona ergonomia, e dalla facilità di inserimento ad esempio nella tasca dei pantaloni.

Per approfittare dello sconto non dovete fare altro che aprire il prima possibile il link inserito, ricordate comunque che la disponibilità è limitata nel tempo, potrebbe terminare molto prima del previsto.