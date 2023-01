Number Station, i segreti nascosti dietro i servizi di spionaggio internazionali

Sono state spesso collegate ai servizi di intelligence internazionali, ma non ci sono prove concrete a supporto di questa teoria. Alcune fonti (non certe) affermano che potrebbero essere utilizzate per comunicare con agenti segreti sparsi in tutto il mondo. Ad ogni modo ci sono alcune caratteristiche delle Number Stations che possono essere utilizzate per identificarle e capirne la loro origine. Ad esempio, il paese di provenienza, la lingua utilizzata, la ripetizione di numeri o nomi.

Molte di queste stazioni sono state identificate come appartenenti a governi o organizzazioni militari, anche se alcune rimangono ancora misteriose e non sono state ancora identificate. Nonostante l’alone di mistero che le avvolge, alcune di queste stazioni sono state utilizzate per comunicazioni tra agenti segreti e le loro basi operative. Ad esempio, durante la Guerra Fredda, le forze armate statunitensi e sovietiche le utilizzavano per comunicare con i propri agenti in missione all’estero. Inoltre, alcune organizzazioni criminali hanno utilizzato queste stazioni per comunicare in modo cifrato con i loro affiliati.