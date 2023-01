Per gran parte della storia, filosofi e narratori hanno dipinto immagini fantasiose delle persone e delle creature che abitavano agli antipodi, le terre immaginarie situate dall’altra parte del mondo.

Nessuno era ancora riuscito ad arrivare fino laggiù, per questo molti fantasticavano sull’aspetto e le usanze delle persone del posto. Se l’Europa era il centro della Chiesa, per esempio, allora gli antipodi brulicavano di abitanti dell’inferno.

Opere successive, scritte dopo che gli europei si sono imbattuti in Australia e Nuova Zelanda, hanno mantenuto viva la tradizione.

L’idea che l’acqua scorra lungo uno scarico in una direzione diversa nell’emisfero australe sa un po’ di questa nozione fantasiosa, ma in realtà si basa su un principio scientifico noto come effetto Coriolis. L’effetto Coriolis non è una forza; è una conseguenza della rotazione terrestre che fa sì che eventi atmosferici su larga scala, come cicloni e uragani alle medie latitudini, ruotino in senso antiorario nell’emisfero settentrionale e in senso orario nell’emisfero meridionale.

Alcuni scienziati non sono d’accordo

Il problema sorge quando proviamo a trasferire quella tempesta in una tazza da tè. L’effetto Coriolis è così debole che semplicemente non può essere all’altezza delle forze in gioco.

Poiché la Terra ruota sul proprio asse, l’aria circolante viene deviata verso destra nell’emisfero settentrionale e verso sinistra nell’emisfero meridionale. Questa deviazione è chiamata effetto di Coriolis.

Ma non bisogna credere completamente all’effetto Coriolis: utilizzando un serbatoio circolare di 10 metri in circostanze ideali, incluso consentire all’acqua di giacere indisturbata per 24 ore, il professor Ascher H. Shapiro e i suoi colleghi nell’emisfero australe hanno dimostrato nel 1962 che Coriolis potrebbe, molto lentamente e debolmente, influenzare la direzione del drenaggio.

Questo ha risolto il problema? Difficilmente. Fino ad oggi, le parti di entrambe le parti, inclusi alcuni fisici, rimangono profondamente radicate sulla questione. Il problema è che il modo in cui un serbatoio d’acqua viene scaricato è influenzato dalla microturbolenza e da altre minuscole forze caotiche, che sono altamente sensibili alle condizioni iniziali e possono amplificarsi quando il serbatoio si scarica. Di conseguenza, potresti vedere un vortice anche se sei posizionato esattamente sull’equatore.