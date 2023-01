Iliad è determinata a completare la sua marcia inarrestabile nel campo della telefonia mobile anche in questo 2023. Il provider francese ha da poco riorganizzato ancora una volta le sue principali promozioni sul fronte delle ricaricabile con il ritorno della tariffa Giga 150, una delle offerte più apprezzate dal pubblico.

Iliad, la possibile eliminazione del 3G nel 2023

I clienti che sottoscrivono la Giga 150 riceveranno un pacchetto tutto incluso che prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 150 Giga per navigare in internet. Tutto ciò al prezzo di 9,99 euro ogni mese e con la garanzia del tecnologia 5G a costo zero.

Proprio nel corso di questo nuovo anno, il 5G sarà un asset strategico per il provider francese. Nel 2023, infatti, Iliad andrà a completare la sua copertura del territorio con le reti di nuova generazione.

Con grande probabilità gli investimenti che saranno sempre maggiori verso il 5G porteranno ad una serie di relative conseguenze. Ad esempio, come già indicato dai gruppi di altri operatori, a breve gli utenti di Iliad potrebbero dire definitivamente addio alle loro reti 3G. Sono già in atto, in tal senso, studi per realizzare un vero e proprio processo di dismissione per le vecchie reti internet.

Al netto di un addio annunciato al 3G, Iliad garantirà comunque la continuità del servizio. Almeno sino a quando non vi sarà la copertura totale del territorio almeno l’attuale tecnologia per le linee 4G, le linee 3G continueranno ad essere operative.