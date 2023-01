L’operatore virtuale Fastweb Mobile nelle ultime ore ha rinnovato la propria offerta da 7.95 euro al mese, rimuovendo anche la data di scadenza riportata sul sito.

Oltre ad eliminare la data di scadenza ha tolto anche il riferimento ai 90 GB presenti all’interno del bundle, perché ora i Giga disponibili sono 150. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Fastweb Mobile proroga l’offerta da 7.95 euro al mese

In occasione del periodo natalizio, il 1° Dicembre 2022 era stata lanciata Fastweb Mobile Promo Christmas, una nuova versione dell’offerta Fastweb Mobile con 150 Giga di traffico dati invece che 90 Giga, sempre al costo di 7,95 euro al mese. Questa offerta riportava, fino a qualche ora fa, la scadenza del 31 gennaio 2023.

Adesso invece, sia in homepage che nella pagina dell’offerta, questa scadenza a fine mese non viene più riportata e i Giga sono stati aumentati a 150. Di conseguenza ora l’offerta prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e alcune destinazioni estere, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga di traffico dati fino in 5G, il tutto al costo di 7,95 euro al mese.

Con l’offerta Fastweb Mobile, in caso di attivazione online o tramite Servizio Commerciale 146 è previsto un costo iniziale pari a 17,95 euro, composto da una prima ricarica di 7,95 euro (per coprire il costo della prima mensilità) e dal costo della nuova SIM pari a 10 euro. Negli altri canali di vendita, come ad esempio i negozi dell’operatore, i nuovi clienti devono sostenere invece un contributo iniziale di 20 euro.