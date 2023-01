Il volantino che Esselunga ha indubbiamente deciso di attivare nel mese di Gennaio, vuole rappresentare un ottimo punto di partenza per gli utenti che vogliono godere del miglior rapporto qualità/prezzo possibile, a prescindere dalla categoria merceologica di acquisto.

In netto contrasto con quanto osserviamo presso i principali rivenditori di elettronica, in questo caso gli ordini possono essere completati solamente nei negozi fisici in Italia, con la possibilità di accedervi però a prescindere dalla provenienza territoriale, ciò sta a significare che gli stessi prezzi sono attivi ovunque sul territorio.

Esselunga, la campagna promozionale del momento

Esselunga è sempre pronta a far risparmiare al massimo tutti gli utenti, arrivano in questi giorni nuovi sconti speciali che possono invogliare all’acquisto di uno smartphone decisamente economico, stiamo parlando dell’ottimo Samsung Galaxy A13. Il suo prezzo attuale è di soli 135 euro, e rappresenta il giusto compromesso per coloro che vogliono avere buone prestazioni, senza spendere eccessivamente. I suoi punti di forza sono rappresentati da batteria da 5000mAh, ma anche una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, e display ampissimo di alta qualità.

Le offerte non terminano qui, sono disponibili anche altri sconti molto speciali, con prezzi che partono da soli 4,29 euro, necessari per l’acquisto ad esempio di 12 pile stilo AA, oppure anche riduzioni applicate del 40% sul prezzo finale, senza dimenticarsi del Motorola Moro XT220, cuffie a padiglione disponibili pensate a soli 19,74 euro, un prezzo irrisorio per tutti.