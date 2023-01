Anche la piattaforma di contenuti in streaming Disney Plus, nel mese di febbraio 2023 proporrà delle interessanti novità e anche tanti contenuti pensati per la festa di San Valentino.

La lista delle novità Disney+ è come sempre minore rispetto a quella di altri competitor, ma all’interno si nascondono alcune chicche imperdibili. Una su tutte, l’arrivo in streaming del film di successo, Black Panther: Wakanda Forever. Scopriamone delle altre!

Disney Plus: ecco alcuni titoli che sbarcheranno a febbraio 2023

Il film Marvel Studios Black Panther: Wakanda Forever sbarcherà il primo giorno del mese e racconta la storia della Regina Ramona, Shuri, M’Baku, Okoye e le Dora Milaje che lottano per proteggere la loro nazione dalle invadenti potenze mondiali dopo la morte di Re T’Challa. Lo stesso giorno arriverà anche la seconda stagione completa di La Famiglia Proud: più forte e orgogliosa.

La famiglia Proud: più forte e orgogliosa segue le avventure e le disavventure della quattordicenne Penny Proud e della sua famiglia mentre affrontano la vita quotidiana con senso dell’umorismo e grande cuore. Sempre il 1° febbraio 2023 sbarcheranno anche le prime tre puntate della terza stagione di The Great North e a seguire con un episodio a settimana.

Come anticipato precedentemente, non mancheranno i contenuti dedicati alla festa di San Valentino, un esempio sono i film Gone Girl – L’Amore bugiardo, Il mio ragazzo è un bastardo, la prima stagione di Tell me Lies, Romy & Michelle, Wild e Cuori senza età.