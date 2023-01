Avete un computer, uno smartphone o un qualsiasi dispositivo sul quale avete memorizzato dei file ed avete paura di perderli: la domanda diventa quindi sempre la stessa, dove salvare tutto per avere una copia al sicuro? Proprio per questo motivo esistono svariati supporti, tra cui quelli USB che non passano mai di moda, essendo molto più comodi da trasportare e leggeri. La capienza è poi un’opzione da scegliere al volo, soprattutto se si desidera conservare i file di grandi dimensioni. Proprio per questo segnaliamo oggi un’offerta clamoroso su Amazon che riguarda una chiavetta USB in grado di contenere fino a 128 giga al suo interno. Per poterla acquistare a 10,99 €, non dovete fare altro che completare l’acquisto su Amazon.

Tutti coloro che vogliono avere le migliori offerte di Amazon, possono iscriversi al nostro canale Telegram ufficiale con 76.000 utenti. Clicca qui per entrare.

Memoria USB da 128 giga nelle vostre mani, il piccolo supporto da 10,99 € è disponibile su Amazon

La Pen drive in questione è di colore blu e permette di memorizzare tutto al suo interno sfruttando lo standard USB 2.0. Si tratta di uno dei supporti più acquistati del momento, tra l’altro molto ben votati da coloro che hanno portato a termine l’acquisto. Il prezzo corrisponde a soli 10,99 €, totalmente scontati rispetto al solito. Amazon lascerà disponibile questa offerta ancora per qualche giorno. Per acquistare la pen drive basterà aggiungerla al carrello.

Ricordiamo che è disponibile una garanzia di ben due anni per tutti gli utenti ma soprattutto il periodo di reso utile per 30 giorni dall’acquisto.