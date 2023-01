Casio, non c'era bisogno di Shakira per rendere famosi gli storici orologi da polso

Che Shakira e Piqué abbiano aiutato l’azienda con la loro storia finita male è innegabile, ma il brand di orologi Casio era già ben noto da secoli. D’altronde è stato fondato a Tokyo subito dopo la Seconda Guerra Mondiale per poi svilupparsi con la produzione di parti meccaniche e calcolatrici elettroniche. Negli anni ’80, il noto orologio da polso digitale rettangolare è diventato un must-have grazie alla sua comodità e al suo prezzo accessibile. Inoltre è stato il primo ad imbattersi in una tecnologia che a quei tempi non era affatto diffusa.

Casio: perché il brand è tanto famoso?

Come dicevamo, questo modello è stato un’innovazione rispetto agli orologi tradizionali, poiché utilizzava un display LCD invece delle lancette per indicare l’ora. Inoltre, Casio è stata una delle prime aziende a produrre e vendere l’orologio al quarzo con la batteria, il quale ha poi sostituito l’amato orologio meccanico ed ha permesso una maggiore precisione nella misurazione del tempo.

Con il passare degli anni, il famoso brand ha continuato a innovare il suo orologio, introducendo funzioni come la sveglia, la cronometria e la resistenza all’acqua. Per non parlare poi della funzione di illuminazione del display, la quale ha reso possibile leggere l’ora anche al buio.

Tale modello è diventato un vero e proprio cult, tanto da essere utilizzato in molti film e serie televisive come simbolo di un’epoca e uno stile di vita. La sua fama non è diminuita con il passare del tempo, ma continua ad essere una scelta amata da molti, soprattutto dopo la canzone di Shakira contro Piqué.